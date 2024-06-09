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    Мората может вернуться в «Ювентус»

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    Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает Football Italia.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    Стало известно, что руководство «старой синьоры» намерено приобрести форварда в летнее трансферное окно. Дело в том, что нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик получил травму и в скором времени перенесет операцию.

    Если Мората согласится вернуться в итальянский клуб, то ему придется пойти на понижение зарплаты. Напомним, что испанец выступал за «Ювентус» на протяжении 4-х сезонов (2014 — 2016 и 2020 — 2022).

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    • В прошедшем сезоне Мората провел 48 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 5 голевых передач.

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