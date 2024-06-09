Мората может вернуться в «Ювентус»

Нападающийможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает Football Italia

Стало известно, что руководство «старой синьоры» намерено приобрести форварда в летнее трансферное окно. Дело в том, что нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик получил травму и в скором времени перенесет операцию.

Если Мората согласится вернуться в итальянский клуб, то ему придется пойти на понижение зарплаты. Напомним, что испанец выступал за «Ювентус» на протяжении 4-х сезонов (2014 — 2016 и 2020 — 2022).

В прошедшем сезоне Мората провел 48 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 5 голевых передач.