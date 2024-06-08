Камерун — Кабо-Верде: счет матча 4:1 (3:1), обзор голов

В отборе на чемпионат мира 2026 года прошел матч в африканской зоне в матче 3-го тура в группе D.

Сборная Камеруна не оставила шансов сборной Кабо-Верде, победив ее со счетом 4:1.

Дубль оформил Венсан Абубакар (25-я и 44-я минуты). По голу забили Мишель Нгаде (13-я) и Нуху (54-я). Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале отметился двумя голевыми передачами.

Единственный гол сборной Кабо-Верде на счету Джамиро Монтейро (37-я). Также отметим, что игрок «Краснодара» Кевин Ленини не реализовал пенальти в конце встречи.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка Камерун — Кабо-Верде 4:1 Голы: 1:0 Майкл Нгаду (13'), 2:0 Венсан Абубакар (25'), 2:1 Гамиру Монтейру (37'), 3:1 Венсан Абубакар (пенальти) (44'), 4:1 Нуху Толо (54') Предупреждения: Нуху Толо (45 + 2'), Jackson Tchatchoua (78'), Карлос Балеба (79')

После этого матча Камерун лидирует в группе с 7 очками. Кабо-Верде (4) — на четвертой строчке.