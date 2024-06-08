Камерун — Кабо-Верде: счет матча 4:1 (3:1), обзор голов

Муми Нгамале Фото: globallookpress.com
Сборная Камеруна не оставила шансов сборной Кабо-Верде, победив ее со счетом 4:1.
Дубль оформил Венсан Абубакар (25-я и 44-я минуты). По голу забили Мишель Нгаде (13-я) и Нуху (54-я). Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале отметился двумя голевыми передачами.
Единственный гол сборной Кабо-Верде на счету Джамиро Монтейро (37-я). Также отметим, что игрок «Краснодара» Кевин Ленини не реализовал пенальти в конце встречи.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
Камерун — Кабо-Верде 4:1
Голы: 1:0 Майкл Нгаду (13'), 2:0 Венсан Абубакар (25'), 2:1 Гамиру Монтейру (37'), 3:1 Венсан Абубакар (пенальти) (44'), 4:1 Нуху Толо (54') Предупреждения: Нуху Толо (45 + 2'), Jackson Tchatchoua (78'), Карлос Балеба (79')
После этого матча Камерун лидирует в группе с 7 очками. Кабо-Верде (4) — на четвертой строчке.