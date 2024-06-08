Иванов: Хочу остаться в «Урале» и исправить ситуацию

Президент «Урала»заявил, что не покинет свой пост после вылета команды из российской Премьер-лиги.

«Наверное, останусь, надо исправлять ситуацию. Надо реабилитировать команду, чтобы она вернулась обратно в РПЛ.

Представить футбол в Екатеринбурге без меня очень сложно? Да ладно, чего тут! Свято место пусто не бывает. Все равно кто‑нибудь придет, найдется человек.

Конечно, обидно все это бросать. Но, если доверят, то, конечно, останусь, будем дальше работать», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Урал» уже определился с главным тренером на следующий сезон.

Напомним, «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону» по сумме двух стыковых матчей за право выступать в РПЛ.