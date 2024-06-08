ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий МамардашвилиМамардашвили, Трубин и еще три лучших молодых вратаря Европы
  • 12:48
    • Сборная Франции: окончательный состав на Евро-2024
  • 12:03
    • Назван окончательный состав сборной Германии на Евро-2024
  • 16:16
    • «ПСЖ» подпишет Сафонова, несмотря на конфликт вратаря с бывшей женой
  • 15:40
    • «Наполи» подпишет защитника «Торино»
  • 14:53
    • «Краснодар» не отпустил Кордобу в «Зенит»
    Все новости спорта

    Иванов: Хочу остаться в «Урале» и исправить ситуацию

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Урал ФНЛ — Первая лига Футбол России
    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не покинет свой пост после вылета команды из российской Премьер-лиги.

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «Наверное, останусь, надо исправлять ситуацию. Надо реабилитировать команду, чтобы она вернулась обратно в РПЛ.

    Представить футбол в Екатеринбурге без меня очень сложно? Да ладно, чего тут! Свято место пусто не бывает. Все равно кто‑нибудь придет, найдется человек.

    Конечно, обидно все это бросать. Но, если доверят, то, конечно, останусь, будем дальше работать», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

  • Виват «Зениту», злой рок «Динамо» и провал «Урала». Итоги сезона РПЛ
  • Провожаем очередной сезон Российской Премьер-лиги
  • 02/06/2024

    • Ранее стало известно, что «Урал» уже определился с главным тренером на следующий сезон.

    Напомним, «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону» по сумме двух стыковых матчей за право выступать в РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия и Хорватия много не забьют
  • Португалия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Эдмонтон» устроит яркое представление на льду «Флориды»
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Испания не оставит шансов своему сопернику
  • Испания — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Испания — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бельгия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мексика — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Швеция — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры