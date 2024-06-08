В «Удинезе» решили не продлевать контракт с Каннаваро

Руководствоприняло решение не подписывать новый контракт с главным тренером команды

«Президент Поццо сообщил мне сегодня о решении не продлевать наши трудовые отношения. Я благодарю его за предоставленную возможность. Мне жаль, что не могу продолжить этот короткий, но напряженный путь.

Хочу уточнить, что с моей стороны было желание продолжить сотрудничество. Желаю удачи клубу, игрокам и замечательным болельщикам Удинезе», — написал Каннаваро на своей странице в соц. сетях.

По итогам прошедшего сезона «Удинезе» занял 15-е место в таблице Серии А с 37-ю очками в активе, избежав вылета из высшего дивизиона.