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    В «Удинезе» решили не продлевать контракт с Каннаваро

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    Руководство «Удинезе» приняло решение не подписывать новый контракт с главным тренером команды Фабио Каннаваро.

    Фабио Каннаваро
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    Фабио Каннаваро

    «Президент Поццо сообщил мне сегодня о решении не продлевать наши трудовые отношения. Я благодарю его за предоставленную возможность. Мне жаль, что не могу продолжить этот короткий, но напряженный путь.

    Хочу уточнить, что с моей стороны было желание продолжить сотрудничество. Желаю удачи клубу, игрокам и замечательным болельщикам Удинезе», — написал Каннаваро на своей странице в соц. сетях.

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    • По итогам прошедшего сезона «Удинезе» занял 15-е место в таблице Серии А с 37-ю очками в активе, избежав вылета из высшего дивизиона.

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