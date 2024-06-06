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    Корнеев: Кварацхелию ждет непростой сезон в «Наполи» после назначения Конте

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о назначении Антонио Конте на пост главного тренера «Наполи».

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Очень неоднозначное решение, учитывая характеры обоих, тренера и президента. Это смесь вулканов. Наверное, Де Лаурентис понимает, кого он берет.

    Обычно Конте борется не только за чемпионство. Он еще выкачает под Лигу чемпионов много денег на трансферы. Попытается оставить лидеров.

    Кварацхелию ждет непростой сезон, если он останется. Он будет в рамках. Конте не дает свободу действий обычно», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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    • Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия может перейти в «Пари Сен-Жермен».

    Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 33 матча, забил восемь мячей и сделал 11 результативных передач. Сезоном ранее грузинский вингер был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

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