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    Португалия без Роналду обыграла Финляндию

    Португалия — Финляндия: счет матча 4:2, обзор голов

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    Португалия одержала уверенную победу над Финляндией (4:2) в рамках товарищеского противостояния.

    Португалия
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    Португалия

    В составе португальской сборной дублем отметился полузащитник команды Бруну Фернандеш, который забил свои голы 56-й и 84-й минутах встречи. Еще по голу забили Рубен Диаш на 17-й минуте и Диогу Жота на 45+4-й минуте с пенальти.

    У Финляндии дублем отметился Теэму Пукки, забив свои голы на 72-й и 76-й минутах.

    Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не был заявлен на этот поединок.

    В следующем товарищеском матче португальцы сыграют против Ирландии 11-го июня. Финляндия встретятся с Шотландией 7-го числа.

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