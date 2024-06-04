Головин назвал лучшего футболиста мира

Полузащитник «Монако»поделился мнением о лучшем футболисте мира.

«Мбаппе — машина! Не то слово! Сейчас это самый сильный игрок в мире!

Холанн? Нет. Когда Холанн не забивает, сразу же его эффективность на поле падает. А Мбаппе и без голов проделывает очень большой объем работы. Столько защитников на себя стягивает!

Обыгрывает, открывается за спину, сам создает себе моменты. Холанн в этом плане более зависимый футболист. Лично я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мир», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в понедельник, 3 июня, мадридский «Реал» объявил о подписании пятилетнего контракта с Килианом Мбаппе. Французский нападающий перешел в «Королевский клуб» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».