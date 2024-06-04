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    Головин назвал лучшего футболиста мира

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о лучшем футболисте мира.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Мбаппе — машина! Не то слово! Сейчас это самый сильный игрок в мире!

    Холанн? Нет. Когда Холанн не забивает, сразу же его эффективность на поле падает. А Мбаппе и без голов проделывает очень большой объем работы. Столько защитников на себя стягивает!

    Обыгрывает, открывается за спину, сам создает себе моменты. Холанн в этом плане более зависимый футболист. Лично я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мир», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

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