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    Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в «Астон Вилле»

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    «Астон Вилла» нацелилась на подписание полузащитника «Челси» Конора Галлахера. Об этом сообщает The Athletic.

    Конор Галлахер
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    Конор Галлахер

    Стало известно, что руководство «Челси» и «Астон Виллы» уже начали переговоры по поводу возможного трансфера. Главный тренер «львов» Унаи Эмери лично заинтересован в подписании игрока «синих».

    В сезоне 2023/2024 Галлахер принял участие в 44-х встречах за «Челси» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 9 голевых передач. По данным Transfermarkt стоимость полузащитника оценивается в 50 млн. евро.

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