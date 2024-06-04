Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в «Астон Вилле»

нацелилась на подписание полузащитника. Об этом сообщает The Athletic.

Стало известно, что руководство «Челси» и «Астон Виллы» уже начали переговоры по поводу возможного трансфера. Главный тренер «львов» Унаи Эмери лично заинтересован в подписании игрока «синих».

В сезоне 2023/2024 Галлахер принял участие в 44-х встречах за «Челси» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 9 голевых передач. По данным Transfermarkt стоимость полузащитника оценивается в 50 млн. евро.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко может продолжить карьеру в «Челси».