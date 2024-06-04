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    • Австрия обыграла Сербию, а Ирландия вырвала победу у Венгрии
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    Австрия обыграла Сербию, а Ирландия вырвала победу у Венгрии

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Австрии Сборная Сербии Сборная Ирландии Сборная Венгрии
    В рамках товарищеских матчей Австрия одолела Сербию, а Ирландия на последних минутах вырвала победу у Венгрии.

    Фрагмент матча Австрия — Сербия
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    Фрагмент матча Австрия — Сербия

    В одной из встреч австрийцы обыграли сербов со счетом 2:1.

    В составе сборной Австрии голами отличились Патрик Виммер на 10-й минуте и Кристоф Баумгартнер на 13-й минуте.

    Единственный гол у сербской сборной забил Страхиня Павлович на 35-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Австрия — Сербия 2:1
    Голы: 1:0 Патрик Виммер (10'), 2:0 Кристоф Баумгартнер (13'), 2:1 Страхиня Павлович (35') Австрия: Патрик Пенц, Максимилиан Вебер (Филипп Линхарт, 61'), Кевин Дансо (Леопольд Кверфельд, 72'), Стефан Пош, Патрик Виммер (Максимилиан Энтруп, 78'), Флориан Гриллич (Конрад Лаймер, 43'), Николас Зайвальд, Кристоф Баумгартнер (Марко Грюлль, 62'), Александер Прасс, Романо Шмид (Андреас Вайман, 62'), Марко Арнаутович (Михаэль Грегорич, 46') Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Страхиня Павлович, Милош Велькович, Урош Спаич (Никола Миленкович, 46'), Мият Гачинович (Велько Бирманчевич, 64'), Душан Тадич (Александр Митрович, 46'), Андрия Живкович, Сергей Милинкович-Савич (Саша Лукич, 75'), Неманья Максимович (Иван Илич, 43'), Неманья Гудель (Лазар Самарджич, 64'), Душан Влахович Предупреждения: Марко Арнаутович (7'), Стефан Пош (71')

    В следующем матче Австрия сыграет против Швейцарии 8-го июня, а Сербия в тот же день встретится со Швецией.

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    В параллельном матче Ирландия вырвала победу у Венгрии со счетом 2:1.

    В составе ирландской сборной голы забили Адам Айда на 36-й минуте и Трой Пэрротт на 90+2-й минуте.

    Один гол у Венгрии записал на свой счет Адам Ланг на 41-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Ирландия — Венгрия 2:1
    Голы: 1:0 Адам Айда (36'), 1:1 Адам Ланг (41'), 2:1 Трой Пэрротт (90 + 2') Ирландия: Кивин Келлехер, Шеймус Коулман, Шейн Даффи (Лиам Скэйлз, 46'), Мэтт Доэрти (Jake O'Brien, 46'), Джош Каллен (Джейсон Найт, 79'), Роберт Брэйди (Callum O'Dowda, 62'), Финн Азаз (Трой Пэрротт, 61'), Самуэл Смодикс, Адам Айда (Майкл Обафеми, 71'), Dara O'Shea, Will Smallbone Венгрия: Петер Гулачи (Денеш Дибуш, 46'), Лоик Него (Эндре Ботка, 46'), Милош Керкез (Жолт Надь, 70'), Вилли Орбан, Мартон Дардаи, Адам Ланг (Ботонд Балог, 73'), Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, Андраш Шчафер (Каллум Стайлз, 71'), Адам Надь, Барнабаш Варга (Ласло Кляйнхайслер, 61')

    В следующем товарищеском поединке Ирландия сыграет против Португалии 11-го июня. Венгрия 8-го июня встретится с Израилем.

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