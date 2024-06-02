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    Беллингем: В первом тайме «Боруссия» могла вести с разницей в два или три мяча

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    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о победе над «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Должен сказать честно: в первом тайме они играли лучше. Они могли вести в счете с разницей в два или три мяча. Но этот характер... Мы умеем возвращаться в игру, чтобы доставлять соперникам неприятности.

    Огромное уважение обоим клубам. Клуб, в котором я сейчас играю, очень важен для меня, как и мой бывший клуб. Без них это было бы невозможно. Я всегда буду благодарен и всегда буду уважать то, что этот клуб сделал для меня», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА.

    Таким образом, «Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, что является рекордом турнира.

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