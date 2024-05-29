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    Радимов: С такой игрой «Пари НН» вылетит в Первую лигу

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    Известный российский футболист Владислав Радимов прокомментировал первый стыковой матч между «Пари НН» и «Арсеналом», в котором клуб Первой лиги одержал победу со счетом 2:1.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Всё закономерно. Вы сами этого хотели. Илич, подписывая контракт с клубом за четыре тура до конца, как будто бы подписывал вам билет в ФНЛ. Человека откровенно поставили в расстрельное положение, и он не справился с командой.

    По лицам и глазам игроков команды видно, что они не понимают, что делать и что происходит. С такой игрой нижегородцев не спасёт ни судья, ни VAR, ни экспертная комиссия.

    Ну а судейство, как обычно, становится главной темой в решающих матчах. Эпизод с Гоцуком — квинтэссенция всего того, что происходило в чемпионате, всех 240 матчей. Допускаю, что Левников не рассмотрел эпизод, хотя он был рядом, но почему ему не подсказали Артём Чистяков с VAR и не пригласил к просмотру?

    Это либо профнепригодность, либо предвзятость, третьего не дано. Давно уже прошу озвучивать публично переговоры VAR, но Мажич на такое не решится и так и продолжит работать, выгораживая судей», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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