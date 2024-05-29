«Пари НН» — «Арсенал»: счет матча 1:2 (1:2)

В первом стыковом матче за право играть в РПЛ нижегородскийуступил на своем поле тульскомусо счетом 1:2.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Эрвинг Ботака-Ибома Фото: arsenaltula.ru

Все мячи были забиты в первом тайме.

Уже на второй минуте опорный полузащитник гостей Максим Кайнов открыл счет в матче.

Хозяева отыгрались после автогола на восьмой минуте встречи защитника «Арсенала» Эрвинга Ботака-Ибома.

На 33-й минуте темнокожий россиянин исправился после забитого мяча в свои ворота, сделав счет 2:1 в пользу туляков, замкнув головой подачу с углового.

Как позже оказалось, этот мяч стал решающим в матче.

Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/ФНЛ Пари НН — Арсенал Тула 1:2 Голы: 0:1 Максим Кайнов (2'), 1:1 Эрвинг Ботака-Иобома (8'), 1:2 Эрвинг Ботака-Иобома (33') Предупреждения: Николай Калинский (17'), Кирилл Гоцук (20'), Эрвинг Ботака-Иобома (27'), Shevchenko E. (49'), Никита Каккоев (80')

Ответная игра состоится 1 мая в Туле на поле «Арсенала».