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    «Арсенал» победил «Пари НН» в первом стыковом матче

    «Пари НН» — «Арсенал»: счет матча 1:2 (1:2)

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    В первом стыковом матче за право играть в РПЛ нижегородский «Пари НН» уступил на своем поле тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

    Эрвинг Ботака-Ибома
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    Эрвинг Ботака-Ибома

    Все мячи были забиты в первом тайме.

    Уже на второй минуте опорный полузащитник гостей Максим Кайнов открыл счет в матче.

    Хозяева отыгрались после автогола на восьмой минуте встречи защитника «Арсенала» Эрвинга Ботака-Ибома.

    На 33-й минуте темнокожий россиянин исправился после забитого мяча в свои ворота, сделав счет 2:1 в пользу туляков, замкнув головой подачу с углового.

    Как позже оказалось, этот мяч стал решающим в матче.

    Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/ФНЛ
    Пари НН — Арсенал Тула 1:2
    Голы: 0:1 Максим Кайнов (2'), 1:1 Эрвинг Ботака-Иобома (8'), 1:2 Эрвинг Ботака-Иобома (33') Предупреждения: Николай Калинский (17'), Кирилл Гоцук (20'), Эрвинг Ботака-Иобома (27'), Shevchenko E. (49'), Никита Каккоев (80')

    Ответная игра состоится 1 мая в Туле на поле «Арсенала».

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