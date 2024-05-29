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    Капитан «Зенита» Сантос: Я сорвал голос в матче с «Ростовом»

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    Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что сорвал голос во время матча заключительного тура РПЛ против «Ростова», который бразилец пропускал из-за травмы.
    «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Это результат тяжелого труда каждого игрока "Зенита". Все наши усилия, все наши мольбы были направлены на то, чтобы финишировать первыми, и нам это удалось. Я горжусь командой.

    Матч с "Ростовом" мне, к большому сожалению, пришлось пропустить из-за повреждения, но я срывал голос, поддерживая парней с трибун, переживал и страдал. Это наша общая победа и это огромная награда за этот тяжелейший сезон.

    Календарь и таблица РПЛ

    У "Зенита" в принципе в начале каждого сезона стоит только одна задача — побеждать и становиться чемпионом. Так было с первого моего дня в Петербурге — и так будет всегда», — приводит слова Сантоса РИА «Новости».

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