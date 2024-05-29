Беллингем: Когда Винисиус показывает свой максимум, он лучший футболист мира

Полузащитникрассказал о своем отношении к. Футболист также отметил, что еслиполучит эту награду, то он будет очень гордиться этим событием.

«Я не слишком беспокоюсь по поводу "Золотого мяча". Всегда считал, что эта награда — для нападающих, вингеров, ярких игроков. Я могу развлечь публику, но никто не способен сделать это так, как Винисиус Жуниор.

Когда он показывает свой максимум, он лучший футболист мира. Знаю, что он любит то же самое говорить обо мне, но такие уж у нас взаимоотношения.

Если он получит "Золотой мяч", я буду так же гордиться, как и в случае своей победы», — сказал Беллингем Teledeporte.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 28 матчей за «Реал» в Примере, забил 19 голов и сделал 6 голевых передач. Винисиус принял участие в 26-и встречах чемпионата Испании, отметился 15-ю мячами и 5-ю ассистами.