2-й таймПари НН — АрсеналОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Гоцук«Пари НН» — «Арсенал». Онлайн
  • 19:36
    • Рублев уверенно прошел в третий круг «Ролан Гаррос»
  • 18:58
    • «Акрон» всухую обыграл «Урал» в первом матче стыков за выход в РПЛ
  • 18:36
    • «Бавария» назначила Компани на пост главного тренера
  • 16:57
    • Жемалетдинов покинул «Локомотив»
  • 15:43
    • В «Авангарде» объявили о подписании долгосрочного контракта с Ткачевым
    Все новости спорта

    Беллингем: Когда Винисиус показывает свой максимум, он лучший футболист мира

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Золотой мяч
    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал о своем отношении к «Золотому мячу». Футболист также отметил, что если Винисиус получит эту награду, то он будет очень гордиться этим событием.

    Винисиус
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винисиус

    «Я не слишком беспокоюсь по поводу "Золотого мяча". Всегда считал, что эта награда — для нападающих, вингеров, ярких игроков. Я могу развлечь публику, но никто не способен сделать это так, как Винисиус Жуниор.

    Когда он показывает свой максимум, он лучший футболист мира. Знаю, что он любит то же самое говорить обо мне, но такие уж у нас взаимоотношения.

    Если он получит "Золотой мяч", я буду так же гордиться, как и в случае своей победы», — сказал Беллингем Teledeporte.

  • Читайте по теме

    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 28 матчей за «Реал» в Примере, забил 19 голов и сделал 6 голевых передач. Винисиус принял участие в 26-и встречах чемпионата Испании, отметился 15-ю мячами и 5-ю ассистами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги конференций пройдет в итальянском стиле?
  • «Олимпиакос» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • Первый матч получится не самым событийным
  • «Кремонезе» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сент-Этьен» постарается все решить на своем поле
  • «Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Мец
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.34
  • Экспресс дня 30 мая
  • Завтра в 21:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Минск — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азаренко — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Коболли — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры