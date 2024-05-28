ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тибо КуртуаКуртуа или все-таки Лунин? Выбор вратаря на финал ЛЧ — самая большая головная боль Анчелотти
  • 14:12
    • «Панатинаикос» выкупил «Едвая» у «Локомотива»
  • 13:23
    • РФС назвал арбитров на первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ
  • 13:07
    • Лэмпард может возглавить клуб из Чемпионшипа
  • 11:20
    • Бабич попал в окончательный состав сборной Сербии на Евро-2024
    Все новости спорта

    Осинькин: Хочется, чтобы клубы РПЛ меньше интересовались игроками «Крыльев»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Крылья Советов РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о том, что его команду считают поставщиком игроков для топ-клубов РПЛ.

    Игорь Осинькин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин

    «Обижаться на то, что "Крылья Советов" считают поставщиком футболистов для топ-клубов РПЛ, никакого смысла нет.

    Я всегда говорю, что хотелось бы стабильности в команде. Но все-таки, когда у нас футболисты растут, когда они становятся востребованы топ-клубами, это и радует тоже.

  • Новый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит»
  • Подводим краткие итоги чемпионской гонки сезона РПЛ 2023/24
  • 25/05/2024

    • Хотелось бы, чтобы "Крылья" сделали такие шаги вперед, чтобы меньшее количество клубов могли интересоваться нашими ребятами, потому что мы встанем на один уровень с ними», — приводит слова Осинькина «Чемпиона».

    «Крылья Советов» завершили минувший чемпионат России на девятом месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У Джоковича будут проблемы даже на старте «Ролан Гаррос»?
  • Джокович — Эрбер. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Дарья Касаткина переиграет соперницу на опыте?
  • Френх — Касаткина. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Урал» одолеть «Акрон»?
  • «Урал» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Урал — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Токио Верди — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Рига — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тобол — Атырау
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Ковалик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Вавринка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры