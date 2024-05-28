Осинькин: Хочется, чтобы клубы РПЛ меньше интересовались игроками «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов»высказался о том, что его команду считают поставщиком игроков для топ-клубов РПЛ.

«Обижаться на то, что "Крылья Советов" считают поставщиком футболистов для топ-клубов РПЛ, никакого смысла нет.

Я всегда говорю, что хотелось бы стабильности в команде. Но все-таки, когда у нас футболисты растут, когда они становятся востребованы топ-клубами, это и радует тоже.

Хотелось бы, чтобы "Крылья" сделали такие шаги вперед, чтобы меньшее количество клубов могли интересоваться нашими ребятами, потому что мы встанем на один уровень с ними», — приводит слова Осинькина «Чемпиона».

«Крылья Советов» завершили минувший чемпионат России на девятом месте.