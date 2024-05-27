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    Аленичев: В «Порту» Моуринью был как отец для футболистов

    Футбол Португалия Порту
    Экс-футболист Дмитрий Аленичев рассказал о работе с Жозе Моуринью в португальском «Порту».

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «При Моуринью я не всегда попадал в состав. Запомнил момент, как мы выиграли у "Бенфики" — 4:0. Я забил два и отдал голевую с углового. В следующем матче не играл. Можете верить или нет, но нисколько не расстроился.

    Не спрашивал о причинах у тренера и даже самому себе не задавал вопрос: "Как же так?" Любое решение Моуринью я всегда уважал. Прекрасно понимал: если забил два гола "Бенфике", а сегодня не в составе, значит, так и надо. Значит, так решил главный. Значит, это правильно.

    Для футболистов Жозе был как отец. Я не помню в раздевалке ни одного кислого лица. Обычно люди злятся, когда не играют. При нем ни один не позволял подобных мыслей. Никогда не было конфликтов. Все знали: Мистер прав.

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    • Авторитет он заработал не на ровном месте. Кроме отличных человеческих качеств, он сумасшедший аналитик. Анализировал каждый матч, каждую тренировку. Видел, кто из игроков находится в тонусе. Исходил из этого, выбирая стартовый состав. А еще регулярно спрашивал: Удобно ли тебе играть на этой позиции? Комфортно?» — сказал Аленичев Sports.

    Напомним, что «Порту» под руководством Моуринью выигрывал Лигу Европы в 2003-м году и Лигу чемпионов в 2004-м.

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