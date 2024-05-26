«Мальорка» — «Хетафе»: счет матча 1:2 (0:0), обзор голов

В матче 38-го тура испанской Ла Лигина своем поле уступилсо счетом 1:2.

Первый тайм не принес забитых мячей. Только на 48-й минуте хозяева смогли открыть счет после точного удара уругвайского полузащитника Гастона Альвареса.

Гости смогли сначала отыграться на 90-й минуте усилиями Ведата Мурики, а в компенсированное время вообще вырвать победу. Решающий мяч на счету защитника Пабло Маффео.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Мальорка 1:2 Голы: 1:0 Гастон Альварес (48'), 1:1 Ведат Мурики (90'), 1:2 Пабло Маффео (90 + 3') Хетафе: Давид Сория (Даниэл Фузато, 84'), Даконам Ортега Дьене (Jordi Martin, 71'), Омар Альдерете, Гастон Альварес, Луис Милья (Yellu Santiago, 67'), Мэйсон Гринвуд, Неманья Максимович, Оскар Родригес (Карлос Аленья, 67'), Хайме Мата, Nabil Aberdin, Alberto Risco (Хосе Анхель Кармона, 71') Мальорка: Иван Куэльяр, Коста Хауме, Мартин Вальент, Антонио Раильо, Начо Видаль, Серхи Дардер (Омар Маскарель, 70'), Мануэль Морланес, Антонио Санчес (Дани Родригес, 57'), Абдон Пратс (Ведат Мурики, 57'), Неманья Радоньич (Кайл Ларин, 57'), Хавьер Льябрес (Пабло Маффео, 70') Предупреждения: Начо Видаль (30'), Javier Aguirre (50'), Дани Родригес (73')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Хетафе» занял 12-е место с 43 очками. «Мальорка» (40) — 14-я.