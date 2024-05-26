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    Джо Харт объявил о завершении карьеры

    Футбол Футбол Англии Селтик Манчестер Сити
    Известный английский вратарь Джо Харт решил завершить карьеру футболиста в возрасте 37 лет. Его последним клубом был шотландский «Селтик».

    Джо Харт
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    Джо Харт

    «У меня такое чувство, будто в ближайшие недели на мой дом упадёт метеорит, потому что всё было просто невероятно. На планете нет другого места, где я хотел бы играть в футбол. Я подумал, что это было бы правильно.

    Я хотел снять давление с тренера и сделать всё возможное для клуба, потому что речь идёт о том, чтобы сделать клуб успешным, а людей счастливыми», — приводит слова Харта издание BBC.

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    • За «Селтик» он играл с лета 2021 года, перейдя из «Тоттенхэма». Всего провел там 138 матчей, выиграл за клуб два раза чемпионат Шотландии и Кубок Англии.

    Также Джо Харт выступал за «Шрусбери Таун», «Транмир Роверс», «Блэкпул», «Бёрнли», «Бирмингем», «Торино», «Вест Хэм», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». В его активе есть 75 матчей за сборную Англии.

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