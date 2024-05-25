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    Тен Хаг прокомментировал свое будущее в «МЮ»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после триумфа в Кубке Англии ответил на вопрос, останется ли он во главе манкунианцев.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Я не знаю. Единственное, чем я занимаюсь, — это готовлю свою команду, развиваю ее. Футбол — это завоевание трофеев. Я хочу играть в лучший футбол, динамичный, атакующий, но в конце концов нужно выигрывать матчи и турниры.

    Это была наша единственная возможность, и мы ею воспользовались. Я очень горжусь игроками и персоналом», — приводит Daily Mail слова тен Хага.

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