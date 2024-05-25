Тен Хаг прокомментировал свое будущее в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»после триумфа в Кубке Англии ответил на вопрос, останется ли он во главе манкунианцев.

«Я не знаю. Единственное, чем я занимаюсь, — это готовлю свою команду, развиваю ее. Футбол — это завоевание трофеев. Я хочу играть в лучший футбол, динамичный, атакующий, но в конце концов нужно выигрывать матчи и турниры.

Это была наша единственная возможность, и мы ею воспользовались. Я очень горжусь игроками и персоналом», — приводит Daily Mail слова тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счетом 2:1. «Красные дьяволы» стали обладателем Кубка Англии в 13-й раз.