«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:2, обзор голов

обыграл(2:1) в финале Кубка Англии.

Первый гол «красные дьяволы» забили на 30-й минуте. Полузащитник команды Алехандро Гарначо подобрал мяч недалеко от ворот соперника и мощно пробил — 1:0.

На 39-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну удвоил преимущество своей команды получил мяч от партнера по команде и пробил с близкого расстояния. Без шансов для голкипера «горожан» — 2:0.

«Манчестер Сити» сумел сократить отставание до минимума на 87-й минуте. Полузащитник команды Жереми Доку совершил удар в левый угол ворот.

Футбол. Англия. Кубок ФА Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 1:2 Голы: 0:1 Алехандро Гарначо (30'), 0:2 Кобби Майну (39'), 1:2 Жереми Доку (87') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Натан Аке (Мануэль Аканджи, 46'), Йошко Гвардиол, Родриго Эрнандес, Матео Ковачич (Жереми Доку, 46'), Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне (Хулиан Альварес, 56'), Филип Фоден, Эрлинг Холанд Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Лисандро Мартинес (Джонни Эванс, 73'), Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака, Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай (Виктор Линделёф, 90'), Алехандро Гарначо (Мэйсон Маунт, 90'), Кобби Майну, Софьян Амрабат, Маркус Рашфорд (Расмус Хёйлунн, 74') Предупреждения: Кобби Майну (45'), Хулиан Альварес (90 + 7')

После этого матча «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии. Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона.