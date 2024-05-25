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    Черчесов может возглавить «Пари НН»

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    Руководство «Пари НН» рассматривает возможность назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера. Об этом сообщает Чемпионат.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Стало известно, что боссы нижегородцев хотят подписать Черчесова, если команда сохранит прописку в РПЛ.

    Ранее в СМИ сообщали о том, что специалист приехал на базу «Пари НН», чтобы произнести речь перед последним матчем в нынешнем сезоне с «Крыльями Советов».

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    • После 29-и туров нижегородская команда занимает 14-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. В следующем матче «Пари НН» встретится с «Крыльями Советов» сегодня, 25-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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