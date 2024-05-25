Черчесов может возглавить «Пари НН»

Руководстворассматривает возможность назначенияна пост главного тренера. Об этом сообщает Чемпионат.

Стало известно, что боссы нижегородцев хотят подписать Черчесова, если команда сохранит прописку в РПЛ.

Ранее в СМИ сообщали о том, что специалист приехал на базу «Пари НН», чтобы произнести речь перед последним матчем в нынешнем сезоне с «Крыльями Советов».

После 29-и туров нижегородская команда занимает 14-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. В следующем матче «Пари НН» встретится с «Крыльями Советов» сегодня, 25-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.