ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Равиль Сабитов«Чемпионские матчи выигрывают характер и самоотдача». Равиль Сабитов — о «золотом матче» в Краснодаре и работе с Бесковым Адемола ЛукманФинал имени Лукмана. «Аталанта» показала «Байеру», что никто не идеален Венсан КомпаниПо стопам Гвардиолы. Зачем «Баварии» Венсан Компани?
    Все новости спорта

    Сможет ли «Пари НН» победить «Крылья Советов»?

    «Крылья Советов» — «Пари НН». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат России, 25 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Нижний Новгород Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Пари НН»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Пари НН»
    «Крылья Советов» сыграют против «Пари НН» в матче последнего, 30-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Пари НН»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Мая 2024 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 16:30 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: команда из Самары уже абсолютно ни за что не борется в этом сезоне и просто доигрывает чемпионат.

    В настоящий момент самарцы имеют в своем активе 40 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

    Крылья Советов — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.004.103.45Бонус$9500
    •

    Самарский коллектив смог 45 раз поразить ворота соперника и 43 раза пропустил в свои ворота.

    Последние матчи: в прошлых турах «крылышки» проиграли «Динамо» (1:4), «Ахмату» (0:2) и «Оренбургу» (1:2), а до этого сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).

    Только перед этим «бело-синие» смогли добыть победу, переиграв на выезде «Факел» (1:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    Также ранее было поражение от «Балтики» (1:2) и победы над «Рубином» (2:0) и «Уралом» (2:1).

    Не сыграют: из-за травмы наставник команды Игорь Осинькин не сможет рассчитывать на Гленна Бейла, Богдана Овсянникова, Романа Ежова и Владимира Хубулова.

    Состояние команды: в последнее время «Крылья Советов» выступают плохо, но это, скорее всего, обусловлено тем, что у команды нет мотивации.

    «Крылья Советов» так и останется в середине турнирной таблицы. В этом сезоне они зарекомендовали себя крепкой командой, которой по силам доставить неприятности любому коллективу.

    Задачей на межсезонье будет сохранить костяк команды, поскольку наверняка у лидеров «Крыльев» будут предложения от более сильных клубов.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: команда из Нижнего Новгорода проваливает весеннюю часть сезона и может вылететь из РПЛ.

    Нижегородцы в настоящий момент имеют в своем активе 29 очков и располагаются в зоне переходных матчей, на 14-й строчке.

  • На троих. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул в 30-м туре
  • Окончательные расклады чемпионской гонки РПЛ
  • 19/05/2024

    • Нижегородский коллектив смог забить 28 мячей, а пропустил — 50.

    Последние матчи: в прошлых турах подопечные Саши Илича уступили ЦСКА (2:6) и «Сочи» (1:6).

    Только перед этим «Пари НН» смог набрать очки, сыграв вничью со «Спартаком» (0:0). Правда, до этого у команды было шесть поражений подряд.

    Не сыграют: в лазарете команды пребывают Илья Жигулев, Константин Марадишвили, Мамаду Майга и Максим Шнапцев. Также дисквалифицирован Даниил Пенчиков.

    Состояние команды: пока что команда проводит крайне неубедительный сезон, а вторая его часть и вовсе провальная.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Пари НН» не помогла смена тренера, когда на место Сергея Юрана пришел Саша Илич. Сейчас главной задачей команды является сохранение прописки в элите, для чего команда из Нижнего Новгорода должна только побеждать.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» не может выиграть на протяжении 9 матчей

    • «Крылья Советов» не могут выиграть на протяжении 4 матчей

    • В первом круге «Пари НН» в родных стенах переиграл «Крылья Советов» со счетом 2:0

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.95, победа «Пари НН» — в 3.70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2.30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.62.

    Прогноз: «Крыльям Советов» в этой игре ничего не нужно, а вот «Пари НН» нужно выиграть, чтобы иметь шанс не попасть в стыковые матчи, поэтому логично предположить, что команда из Нижнего Новгорода не проиграет.

    Прогноз: что касается голов, то в последнее время команды мало забивают, поэтому поставим, что они не смогут забить больше трех мячей на двоих.

    Ставки

    Ставка: победа «Пари НН» или ничья за 1.90.

    Ставка: тотал меньше 3 за 1,85/strong>.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Стирнс — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Джокович — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Рахимова — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Киз — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Этчеверри — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч ЛНЗ Черкассы — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эсхата — Вахш
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Коболли — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Металлург Бекабад — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Даугавпилс — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Урарту — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Витебск — Нафтан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Мальме — Кальмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крылья Советов» — «Пари НН». «Крылья Советов» сыграют против «Пари НН» в матче последнего, 30-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН» с коэффициентом 1.90.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры