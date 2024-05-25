Крылья Советов
Пари НН
«Крылья Советов»
Турнирное положение: команда из Самары уже абсолютно ни за что не борется в этом сезоне и просто доигрывает чемпионат.
В настоящий момент самарцы имеют в своем активе 40 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.
Крылья Советов — Пари НН: коэффициенты букмекеров
Самарский коллектив смог 45 раз поразить ворота соперника и 43 раза пропустил в свои ворота.
Последние матчи: в прошлых турах «крылышки» проиграли «Динамо» (1:4), «Ахмату» (0:2) и «Оренбургу» (1:2), а до этого сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).
Только перед этим «бело-синие» смогли добыть победу, переиграв на выезде «Факел» (1:0).
Также ранее было поражение от «Балтики» (1:2) и победы над «Рубином» (2:0) и «Уралом» (2:1).
Не сыграют: из-за травмы наставник команды Игорь Осинькин не сможет рассчитывать на Гленна Бейла, Богдана Овсянникова, Романа Ежова и Владимира Хубулова.
Состояние команды: в последнее время «Крылья Советов» выступают плохо, но это, скорее всего, обусловлено тем, что у команды нет мотивации.
«Крылья Советов» так и останется в середине турнирной таблицы. В этом сезоне они зарекомендовали себя крепкой командой, которой по силам доставить неприятности любому коллективу.
Задачей на межсезонье будет сохранить костяк команды, поскольку наверняка у лидеров «Крыльев» будут предложения от более сильных клубов.
«Пари НН»
Турнирное положение: команда из Нижнего Новгорода проваливает весеннюю часть сезона и может вылететь из РПЛ.
Нижегородцы в настоящий момент имеют в своем активе 29 очков и располагаются в зоне переходных матчей, на 14-й строчке.
Нижегородский коллектив смог забить 28 мячей, а пропустил — 50.
Последние матчи: в прошлых турах подопечные Саши Илича уступили ЦСКА (2:6) и «Сочи» (1:6).
Только перед этим «Пари НН» смог набрать очки, сыграв вничью со «Спартаком» (0:0). Правда, до этого у команды было шесть поражений подряд.
Не сыграют: в лазарете команды пребывают Илья Жигулев, Константин Марадишвили, Мамаду Майга и Максим Шнапцев. Также дисквалифицирован Даниил Пенчиков.
Состояние команды: пока что команда проводит крайне неубедительный сезон, а вторая его часть и вовсе провальная.
«Пари НН» не помогла смена тренера, когда на место Сергея Юрана пришел Саша Илич. Сейчас главной задачей команды является сохранение прописки в элите, для чего команда из Нижнего Новгорода должна только побеждать.
Статистика для ставок
- «Пари НН» не может выиграть на протяжении 9 матчей
- «Крылья Советов» не могут выиграть на протяжении 4 матчей
- В первом круге «Пари НН» в родных стенах переиграл «Крылья Советов» со счетом 2:0
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.95, победа «Пари НН» — в 3.70.
Тотал меньше 2,5 идет за 2.30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.62.
- 1.75Краснодар — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 1.73Зенит — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 1.70Жирона — Гранада: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Крыльям Советов» в этой игре ничего не нужно, а вот «Пари НН» нужно выиграть, чтобы иметь шанс не попасть в стыковые матчи, поэтому логично предположить, что команда из Нижнего Новгорода не проиграет.
Прогноз: что касается голов, то в последнее время команды мало забивают, поэтому поставим, что они не смогут забить больше трех мячей на двоих.
Ставки
Ставка: победа «Пари НН» или ничья за 1.90.
Ставка: тотал меньше 3 за 1,85/strong>.