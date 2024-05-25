«Крылья Советов» сыграют против «Пари НН» в матче последнего, 30-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Пари НН»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: команда из Самары уже абсолютно ни за что не борется в этом сезоне и просто доигрывает чемпионат.

В настоящий момент самарцы имеют в своем активе 40 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

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Самарский коллектив смог 45 раз поразить ворота соперника и 43 раза пропустил в свои ворота.

Последние матчи: в прошлых турах «крылышки» проиграли «Динамо» (1:4), «Ахмату» (0:2) и «Оренбургу» (1:2), а до этого сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).

Только перед этим «бело-синие» смогли добыть победу, переиграв на выезде «Факел» (1:0).

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Также ранее было поражение от «Балтики» (1:2) и победы над «Рубином» (2:0) и «Уралом» (2:1).

Не сыграют: из-за травмы наставник команды Игорь Осинькин не сможет рассчитывать на Гленна Бейла, Богдана Овсянникова, Романа Ежова и Владимира Хубулова.

Состояние команды: в последнее время «Крылья Советов» выступают плохо, но это, скорее всего, обусловлено тем, что у команды нет мотивации.

«Крылья Советов» так и останется в середине турнирной таблицы. В этом сезоне они зарекомендовали себя крепкой командой, которой по силам доставить неприятности любому коллективу.

Задачей на межсезонье будет сохранить костяк команды, поскольку наверняка у лидеров «Крыльев» будут предложения от более сильных клубов.

«Пари НН»

Турнирное положение: команда из Нижнего Новгорода проваливает весеннюю часть сезона и может вылететь из РПЛ.

Нижегородцы в настоящий момент имеют в своем активе 29 очков и располагаются в зоне переходных матчей, на 14-й строчке.

Нижегородский коллектив смог забить 28 мячей, а пропустил — 50.

Последние матчи: в прошлых турах подопечные Саши Илича уступили ЦСКА (2:6) и «Сочи» (1:6).

Только перед этим «Пари НН» смог набрать очки, сыграв вничью со «Спартаком» (0:0). Правда, до этого у команды было шесть поражений подряд.

Не сыграют: в лазарете команды пребывают Илья Жигулев, Константин Марадишвили, Мамаду Майга и Максим Шнапцев. Также дисквалифицирован Даниил Пенчиков.

Состояние команды: пока что команда проводит крайне неубедительный сезон, а вторая его часть и вовсе провальная.

«Пари НН» не помогла смена тренера, когда на место Сергея Юрана пришел Саша Илич. Сейчас главной задачей команды является сохранение прописки в элите, для чего команда из Нижнего Новгорода должна только побеждать.

Статистика для ставок

«Пари НН» не может выиграть на протяжении 9 матчей

«Крылья Советов» не могут выиграть на протяжении 4 матчей

В первом круге «Пари НН» в родных стенах переиграл «Крылья Советов» со счетом 2:0

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.95, победа «Пари НН» — в 3.70.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.62.

Прогноз: «Крыльям Советов» в этой игре ничего не нужно, а вот «Пари НН» нужно выиграть, чтобы иметь шанс не попасть в стыковые матчи, поэтому логично предположить, что команда из Нижнего Новгорода не проиграет.

Прогноз: что касается голов, то в последнее время команды мало забивают, поэтому поставим, что они не смогут забить больше трех мячей на двоих.

Ставки

Ставка: победа «Пари НН» или ничья за 1.90.