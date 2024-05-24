Семин: Уровень Хвичи превосходит «ПСЖ»

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«На сегодняшний день, его уровень превосходит "ПСЖ". Он будет лучшим игроком в этой команде», — сказал Семин «СЭ».
Ранее итальянские СМИ сообщили, что французский клуб сделал «Наполи» предложение в размере 100 миллионов евро. При этом, итальянцы хотят получить за футболиста 120-130 миллионов евро.
Кварахцелия в текущем сезоне провел 44 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач. Контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.