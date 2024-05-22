ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«Работа с "Динамо" — моя тренерская мечта». Александр Точилин — о проблемах «Сочи» и самом обидном поражении
  • 19:33
    • Источник: Сафонов близок к трансферу в «ПСЖ»
  • 15:28
    • Стало известно, где пройдут финалы еврокубков в 2026 и 2027 годах
    Все новости спорта

    Оздоев: Когда в Дзюбу верят и доверяют — он готов горы свернуть

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив ПАОК
    Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев ответил на вопрос об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в этом сезоне.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Я не знаю всю картину изнутри. Единственное, что могу сказать: Дзюба — это топ-футболист для "Локомотива". Несмотря на возраст, у него есть определённые качества, которыми в лиге, наверное, никто до сих пор не обладает. Единственный, кто может в этих качествах конкурировать с Дзюбой — Кордоба. А так, я не вижу больше нападающих, которые могут конкурировать с Артёмом.

    Я слышал, что у него была травма и сборы он не проходил — это определённые нюансы. От команды всегда требуют результат. От тебя хотят, что ты забивал, например, по 20 мячей.

    Считаю, что нужно всегда иметь терпение к каждому игроку. Потому что те качества, которые есть у Артёма, он не мог растерять за месяц или два. Даже за год — он их не растеряет. Это вопрос веры и доверия. Когда в Дзюбу верят и доверяют — он готов горы свернуть», — цитирует Оздоева «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» снова победит и завоюет трофей?
  • «Аталанта» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Байер» и «Аталанта» устроят голевой спектакль
  • «Аталанта» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 5.90
    •
  • Сможет ли «Бохум» одолеть «Фортуну» на своем поле?
  • «Бохум» — «Фортуна». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бохум — Фортуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бешикташ — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  4.18
  • Экспресс дня 23 мая
  • Завтра в 21:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:20
    •  2.32
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры