Оздоев: Когда в Дзюбу верят и доверяют — он готов горы свернуть

Полузащитникответил на вопрос об игре нападающегов этом сезоне.

«Я не знаю всю картину изнутри. Единственное, что могу сказать: Дзюба — это топ-футболист для "Локомотива". Несмотря на возраст, у него есть определённые качества, которыми в лиге, наверное, никто до сих пор не обладает. Единственный, кто может в этих качествах конкурировать с Дзюбой — Кордоба. А так, я не вижу больше нападающих, которые могут конкурировать с Артёмом.

Я слышал, что у него была травма и сборы он не проходил — это определённые нюансы. От команды всегда требуют результат. От тебя хотят, что ты забивал, например, по 20 мячей.

Считаю, что нужно всегда иметь терпение к каждому игроку. Потому что те качества, которые есть у Артёма, он не мог растерять за месяц или два. Даже за год — он их не растеряет. Это вопрос веры и доверия. Когда в Дзюбу верят и доверяют — он готов горы свернуть», — цитирует Оздоева «Чемпионат».