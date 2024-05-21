Семшов: Многие кричат, что уровень РПЛ растет. У меня противоположное мнение

Бывший футболист «Динамо» и «Зенита»высказался об уровне российской Премьер-лиги.

За тур до завершения сезона в РПЛ «Динамо» занимает первое место в таблице, опережая «Зенит» на два очка, а «Краснодар» — на три.

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» достаточно не проиграть в матче с «Краснодаром», чтобы стать чемпионом России.

«Если брать в целом чемпионат, интрига присутствует, это отлично, но это не значит, что уровень нашего чемпионата повышается. Поэтому тяжело играют с командами, которые идут внизу и в середине турнирной таблицы.

Многие кричат, что уровень чемпионата растет, поэтому такая интрига. У меня противоположное мнение.

Некоторые команды подтянулись, но все равно топовые команды всегда задавали тон у нас. А сейчас, может быть, из‑за отсутствия таких легионеров, которые были раньше, они сдали», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».