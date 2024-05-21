Орлов: У «Динамо» слабый вратарь

Геннадий Орлов Фото: globallookpress.com
«Я думаю, забитые мячи будут точно. Тем более что Лещук, который в последнем этом матче, как он мог за стенку встать, когда штрафной-то пробивал игрок "Крыльев Советов"? Просто встал за стенку! Надо встать в угол, стенка закрывает один угол, а ты закрываешь другой. Но у них слабый вратарь. Вот, может быть, в этом уже превосходство "Краснодара", что Сафонов. Если там всё будет выравниваться, Сафонов посильнее», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».
Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится в субботу, 25 апреля.