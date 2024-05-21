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    Мостовой: Вряд ли Сперцян сейчас заменит Ройса

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    Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в «Боруссию».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Может быть, Сперцян этим летом уедет в "Боруссию" Дортмунд. Почему нет? Такой переход — это очень здорово для Сперцяна, но другое дело — вряд ли он сейчас заменит Марко Ройса. Я бы не сказал, что у Эдуарда мало опыта, но многому ему надо будет научиться.

    Все те, кто сейчас уехал, столкнулись с проблемами в европейском футболе. Тот же Головин в начале карьеры в "Монако", а Захаряну сейчас не хватает жесткости и агрессии.

    Это хорошо, когда такая команда, как "Боруссия" Дортмунд, интересуется Сперцяном. Он как раз-таки там прибавит», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    В текущем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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