Мостовой: Вряд ли Сперцян сейчас заменит Ройса

Известный в прошлом футболиствысказался о возможном переходе

«Может быть, Сперцян этим летом уедет в "Боруссию" Дортмунд. Почему нет? Такой переход — это очень здорово для Сперцяна, но другое дело — вряд ли он сейчас заменит Марко Ройса. Я бы не сказал, что у Эдуарда мало опыта, но многому ему надо будет научиться.

Все те, кто сейчас уехал, столкнулись с проблемами в европейском футболе. Тот же Головин в начале карьеры в "Монако", а Захаряну сейчас не хватает жесткости и агрессии.

Это хорошо, когда такая команда, как "Боруссия" Дортмунд, интересуется Сперцяном. Он как раз-таки там прибавит», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В текущем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.