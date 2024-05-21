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    Кьер покинет «Милан» по окончании сезона

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    Защитник «Милана» Симон Кьер объявил о своем уходе из итальянской команды по окончании сезона.

    Симон Кьер
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    Симон Кьер

    «Пришло время попрощаться. Благодарю всех, это была поистине моя команда. Играть здесь было одновременно гордостью и мечтой. Когда я перестану играть в футбол, я вернусь жить в Милан. Потому что Милан — наш дом», — написал Кьер на своей странице в социальной сети.

    Кьер выступал за Милан с 2020 года. В 2022 году датчанин стал вместе с командой чемпионом Италии.

    В сезоне 2023-24 опытный футболист провел 24 матча за россонери во всех турнирах, в которых отличился одним ассистом.

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