Кьер покинет «Милан» по окончании сезона

Защитникобъявил о своем уходе из итальянской команды по окончании сезона.

«Пришло время попрощаться. Благодарю всех, это была поистине моя команда. Играть здесь было одновременно гордостью и мечтой. Когда я перестану играть в футбол, я вернусь жить в Милан. Потому что Милан — наш дом», — написал Кьер на своей странице в социальной сети.

Кьер выступал за Милан с 2020 года. В 2022 году датчанин стал вместе с командой чемпионом Италии.

В сезоне 2023-24 опытный футболист провел 24 матча за россонери во всех турнирах, в которых отличился одним ассистом.