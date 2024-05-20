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    Ловчев: Карпин настроит «Ростов» так, что мало не покажется

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    Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями перед матчем 30-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «У "Ростова" есть мотивация. Команда даст бой в Санкт‑Петербурге. Карпин настроит команду так, что мало не покажется. И с трудом там всё будет. Не будет так, как в матче с Ахматом», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

    Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоится 25-го мая в Санкт-Петербурге. Начало поединка — в 16:30 мск.

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