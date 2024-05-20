Ловчев: Карпин настроит «Ростов» так, что мало не покажется

Экс-футболистподелился мыслями перед матчем 30-го тура РПЛ между

«У "Ростова" есть мотивация. Команда даст бой в Санкт‑Петербурге. Карпин настроит команду так, что мало не покажется. И с трудом там всё будет. Не будет так, как в матче с Ахматом», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоится 25-го мая в Санкт-Петербурге. Начало поединка — в 16:30 мск.

После 29-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 54 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла. «Ростов» — на 6-й позиции (43 балла).