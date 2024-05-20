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    Федотов прокомментировал победу над «Пари НН»

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал послематчевый комментарий после победы своего клуба над «Пари НН» (6:2) в матче 29-го тура РПЛ.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Как всегда, тренер недоволен. Достаточно было суетливых действий, когда нужно было сыграть надежно. Ну и пропущенные голы всегда вызывают недовольство. Когда счет становится комфортным, упускаем бдительность. Но такое случается не только с нами.

    Сопернику нечего было терять. Было понятно, что "Пари НН" предпримет колоссальные попытки исправить ситуацию. Но опасений относительно исхода матча не было. Мы контролировали ход встречи», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

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