Федотов прокомментировал победу над «Пари НН»

Главный тренер ЦСКАдал послематчевый комментарий после победы своего клуба над «Пари НН» (6:2) в матче 29-го тура РПЛ.

«Как всегда, тренер недоволен. Достаточно было суетливых действий, когда нужно было сыграть надежно. Ну и пропущенные голы всегда вызывают недовольство. Когда счет становится комфортным, упускаем бдительность. Но такое случается не только с нами.

Сопернику нечего было терять. Было понятно, что "Пари НН" предпримет колоссальные попытки исправить ситуацию. Но опасений относительно исхода матча не было. Мы контролировали ход встречи», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».