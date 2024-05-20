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    Айвен ТоуниТрансферный дайджест. 14-20 мая
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    Месси сыграет за сборную Аргентины в товарищеских матчах

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Аргентины Сборная Эквадора
    Стал известен расширенный состав сборной Аргентины на товарищеские матчи перед началом Кубка Америки 2024-го года.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Расширенный список включает 29 игроков.

    Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Аякс»);

    Защитники: Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Науэль Молина («Атлетико»), Леонардо Балерди («Марсель»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Бетис»), Лукас Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Валентин Барко («Брайтон»);

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    Полузащитники: Гидо Родригес («Бетис»), Леандро Паредес («Рома»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Валентин Карбони («Монца»);

    Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Анхель Корреа («Атлетико»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

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    • Напомним, что сборная Аргентины сначала сыграет против Эквадора в рамках товарищеского поединка 9-го июня, а потом встретится с Гватемалой 14-го июня.

    Кубка Америки стартует 20-го июня этого года, а закончится 14-го июля. Турнир будет проводиться в США.

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