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    Осинькин: Глушенков — лучший игрок сезона

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о том, кто является лучшим футболистом этого сезона РПЛ.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Тюкавин проводит хороший сезон, да, он не забил, но активничал. Мы должны были сдерживать его большим количеством. Он прогрессирует, это действительно так. Он лучший игрок сезона, но после Глушенкова. Однако тут я предвзят. Для меня Максим лучший. Константин, повторюсь, крутой. Хочется, чтобы у нас тоже было больше таких игроков», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

    В нынешнем сезоне Глушенков провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал 20 результативных передач.

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