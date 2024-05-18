«Динамо» разгромило «Крылья Советов» и увеличило отрыв от «Зенита» до пяти очков

Московскоеодержало победу надв домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

Матч в Москве завершился со счетом 4:1 в пользу «Динамо».

Автором дубля в составе «Динамо» стал Фабиан Бальбуэна. Парагвайский защитник отличился на 29-й и 58-й минутах.

На 76-й минуте ворота самарской команды поразил Бителло, а на 93-й — Муми Нгамалё.

Единственный гол «Крыльев» в этой игре забил за пять минут до конца первого тайма Юрий Горшков.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ — 56 очков. Команда Марцела Лички опережает «Зенит» на пять очков. «Крылья» остались на восьмой строчке — 40 очков.

«Динамо» уже в эти выходные может стать чемпионом, если «Зенит» потеряет очки в игре с «Ахматом», которая состоится 19 мая в Грозном.

В заключительном туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром».