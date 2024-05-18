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    «Динамо» разгромило «Крылья Советов» и увеличило отрыв от «Зенита» до пяти очков

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    Московское «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

    Бителло
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    Бителло

    Матч в Москве завершился со счетом 4:1 в пользу «Динамо».

    Автором дубля в составе «Динамо» стал Фабиан Бальбуэна. Парагвайский защитник отличился на 29-й и 58-й минутах.

    На 76-й минуте ворота самарской команды поразил Бителло, а на 93-й — Муми Нгамалё.

    Единственный гол «Крыльев» в этой игре забил за пять минут до конца первого тайма Юрий Горшков.

    «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ — 56 очков. Команда Марцела Лички опережает «Зенит» на пять очков. «Крылья» остались на восьмой строчке — 40 очков.

    «Динамо» уже в эти выходные может стать чемпионом, если «Зенит» потеряет очки в игре с «Ахматом», которая состоится 19 мая в Грозном.

    В заключительном туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Крылья Советов 4:1
    Голы: 1:0 Фабиан Бальбуэна (29'), 1:1 Юрий Горшков (40'), 2:1 Фабиан Бальбуэна (58'), 3:1 Битело (76'), 4:1 Муми Нгамал (90+3') Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Муми Нгамал, Битело, Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Илья Гапонов, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Амар Рахманович, Никита Салтыков, Владислав Шитов Предупреждения: Луис Чавес (11'), Николай Рассказов (17'), Амар Рахманович (45+2'), Роберто Фернандес (48'), Никита Салтыков (49')
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