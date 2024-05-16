«Интер» готовит новые контракты с лидерами

Заместитель спортивного директора миланского «Интера» Дарио Баччин рассказал, как обстоит дело с новыми соглашениямии главного тренера

«Мы работаем, у всех есть взаимная воля двигаться вперед. Конечно, есть цифры, которые нужно урегулировать, но когда вы начинаете с таких твёрдых отношений и общей воли, проблем не будет. Для каждого из них есть определённое время, но я думаю, что все будут очень довольны», — сообщил Баччин Sky Sport Italia.

Календарь и таблица Серии А

Симоне Индзаги в этом сезоне привел «Интер» к победе в Серии А. На счету Лаутаро Мартинеса 27 забитых мячей в 43 матчах. Никола Барелла сыграл 46 матчей, забил 2 гола, отдал 7 результативных передач.