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    Радченко: Вряд ли «Атлетико» интересуется Тюкавиным

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    Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном интересе мадридского «Атлетико» к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»

    «Думаю, вряд ли "Атлетико" Мадрид интересуется Константином Тюкавиным. У таких клубов, как "Атлетико", очень большой расширенный список игроков, которых команда хочет подписать, тем более на такую эксклюзивную позицию, как нападающий.

    "Атлетико" — это очень серьёзный клуб, который ставит перед собой очень большие задачи. Очень хорошо, если Тюкавин есть в этом списке.

    Тюкавин провёл хороший сезон, плюс он молодой футболист, поэтому, конечно, к нему есть интерес из Европы. Костя очень быстрый и техничный игрок, а также у него есть голевое чутьё. Поэтому ему подошёл бы испанский чемпионат, а именно — команда, которая играет в комбинационный футбол с помощью короткого и среднего паса», — сказал Радченко Чемпионату.

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    • Ранее агент Тюкавина отреагировал на слухи о возможном интересе к форварду со стороны руководства «Атлетико».

    В нынешнем сезоне нападающий провел за «Динамо» 28 матчей в РПЛ, забил 15 голов и сделал 9 голевых передач.

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