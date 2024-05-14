Радченко: Вряд ли «Атлетико» интересуется Тюкавиным

Экс-футболиствысказался о возможном интересе мадридскогок нападающему

«Думаю, вряд ли "Атлетико" Мадрид интересуется Константином Тюкавиным. У таких клубов, как "Атлетико", очень большой расширенный список игроков, которых команда хочет подписать, тем более на такую эксклюзивную позицию, как нападающий.

"Атлетико" — это очень серьёзный клуб, который ставит перед собой очень большие задачи. Очень хорошо, если Тюкавин есть в этом списке.

Тюкавин провёл хороший сезон, плюс он молодой футболист, поэтому, конечно, к нему есть интерес из Европы. Костя очень быстрый и техничный игрок, а также у него есть голевое чутьё. Поэтому ему подошёл бы испанский чемпионат, а именно — команда, которая играет в комбинационный футбол с помощью короткого и среднего паса», — сказал Радченко Чемпионату.

Ранее агент Тюкавина отреагировал на слухи о возможном интересе к форварду со стороны руководства «Атлетико».

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Динамо» 28 матчей в РПЛ, забил 15 голов и сделал 9 голевых передач.