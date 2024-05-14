ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордж Камбосос и Василий ЛомаченкоЛомаченко вернулся на Олимп. Василий разбил Камбососа и взял титул IBF
    Все новости спорта

    Агент Тюкавина отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в топ-клуб Ла Лиги

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России Атлетико Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию о том, что в переходе игрока заинтересован мадридский «Атлетико».

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    «Наша задача сейчас — отыграть два матча на максималке. А слухи про "Атлетико" комментировать не хочу.

    Если какие-то переговоры где-то и идут, то трансферные дела любят тишину.

    Гипотетически, вариант с переходом Тюкавина в чемпионат Испании возможен. Но кто об этом пишет — не знаю», — приводит слова Сафонова Sport24.

  • Семин: Тюкавин готов к зарубежному чемпионату
  • Читайте по теме

    • Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 28 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Балтика» преподнести «Спартаку» сюрприз?
  • «Балтика» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Манчестер Сити» сделает серьезный шаг навстречу чемпионству
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Будет ли «Жирона» второй в таблице?
  • «Жирона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.18
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Казахстан — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры