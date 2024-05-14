Агент Тюкавина отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в топ-клуб Ла Лиги

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо», прокомментировал информацию о том, что в переходе игрока заинтересован мадридский

«Наша задача сейчас — отыграть два матча на максималке. А слухи про "Атлетико" комментировать не хочу.

Если какие-то переговоры где-то и идут, то трансферные дела любят тишину.

Гипотетически, вариант с переходом Тюкавина в чемпионат Испании возможен. Но кто об этом пишет — не знаю», — приводит слова Сафонова Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 28 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач.