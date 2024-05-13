Семин: Тюкавин готов к зарубежному чемпионату

Бывший главный тренер «Локомотива»считает, что форварду «Динамо»нужно попробовать себя в одном из зарубежных чемпионатов.

«Тюкавину надо пробовать себя в одном из зарубежных чемпионатов. Он уже готов для этого. Но для этого надо, чтобы его пригласили в какой-нибудь иностранный клуб. Нужно, чтобы его увидел главный тренер, который готов будет поставить футболиста на определенную позицию в своей команде. Но какой зарубежный чемпионат ему подойдет по стилю, я оценить не могу», — приводит слова Семина «РИА Новости Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счет 17 голов и 10 результативных передач.

Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.