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    Новый клуб МЛС может подписать лидера «Манчестер Сити»

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    Атакующий полузащитник Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в МЛС.

    Кевин Де Брёйне
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    Кевин Де Брёйне

    По информации журналиста Грэма Бейли, в подписании Де Брёйне заинтересован «Сан-Диего».

    Источник утверждает, что бельгиец станет главной трансферной целью американского клуба.

    «Сан-Диего» присоединится к МЛС в 2025 году, а это означает, что Де Брёйне в случае договоренности с будущим дебютантом МЛС проведет следующий сезон в «Ман Сити», после чего уедет в Северную Америку.

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    • Действующее соглашение Де Брёйне с «Ман Сити» рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Де Брёйне не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию.

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