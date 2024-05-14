Новый клуб МЛС может подписать лидера «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитникможет продолжить карьеру в

По информации журналиста Грэма Бейли, в подписании Де Брёйне заинтересован «Сан-Диего».

Источник утверждает, что бельгиец станет главной трансферной целью американского клуба.

«Сан-Диего» присоединится к МЛС в 2025 году, а это означает, что Де Брёйне в случае договоренности с будущим дебютантом МЛС проведет следующий сезон в «Ман Сити», после чего уедет в Северную Америку.

Действующее соглашение Де Брёйне с «Ман Сити» рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию.