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    «Байер» разгромил «Бохум», забив 5 безответных голов

    «Бохум» — «Байер»: счет матча 0:5, обзор голов

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    «Байер» на чужом поле одолел «Бохум» (5:0) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Байер»
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    «Байер»

    В 1-м тайме команда Хаби Алонсо забила 2 безответных гола. Сначала Патрик Шик на 41-й минуте открыл счет, а потом на 45+2-й минуте Виктор Бонифасе реализовал пенальти — 2:0.

    Во 2-м отрезке «Байер» продолжил забивать. Отличились Амин Адли на 76-й минуте, Йосип Станишич на 86-й и Алехандро Гримальдо на 90+3-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бохум — Байер 0:5
    Голы: 0:1 Патрик Шик (41'), 0:2 Виктор Бонифас (пенальти) (45 + 2'), 0:3 Амин Адли (76'), 0:4 Йосип Штанишич (86'), 0:5 Алехандро Гримальдо (90 + 3') Бохум: Мануэль Риман, Феликс Пасслак, Иван Ордец, Кевен Шлоттербек, Бернардо (Эрхан Машович, 46'), Максимилиан Виттек, Энтони Лосийя (Матуш Беро, 61'), Патрик Остерхаге, Такума Асано (Tim Oermann, 20'), Кевин Штёгер, Филипп Хофман (Лукас Дашнер, 61') Байер: Лукаш Градецки, Йосип Штанишич, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Одилон Коссуну (Йонас Хофман, 64'), Нейтан Телла (Алехандро Гримальдо, 79'), Артур, Роберт Андрих, Гранит Джака (Густаво Пуэрта, 79'), Патрик Шик (Амин Адли, 69'), Виктор Бонифас (Борха Иглесиас, 69') Предупреждения: Нейтан Телла (27'), Кевен Шлоттербек (45 + 1'), Иван Ордец (63') Удаление: Феликс Пасслак (15')

    После этого матча «Байер» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 87-ю очками в активе. «Бохум» — на 14-й позиции (33 балла).

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