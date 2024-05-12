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    Алаев: «Краснодар» не сдал чемпионский экзамен

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    Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий по поводу чемпионской гонки в лиге.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Интрига, так мною любимая, уже столько раз была похоронена в этом чемпионате, уже столько всего происходило.

    "Краснодар" не сдал чемпионский экзамен, это мое мнение. Тяжело бороться за чемпионство, когда ты 270 минут не можешь забить гол. Уже будет тяжело отыграться, потому что конкуренты набирают очки, но я бы не стал списывать "Краснодар", потому что и конкуренты играют по принципу "проходите, мы после вас".

    Поэтому не удивлюсь, если "Краснодар" останется в гонке, но, честно говоря, не увидел чего-то чемпионского. Знаете, каждой чемпионской команде есть что сказать, фарт, например, и этого сегодня не увидел, к сожалению.

    По отношению к Сергею Николаевичу Галицкому я всегда буду говорить слова благодарности за то, что он создал, и точно никакого сожаления. Спасибо за то, что вообще есть такая команда, есть академия, парк, стадион. Нет титулов, но они придут», — приводит слова Алаева «Р-Спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент лидером РПЛ является «Динамо».

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