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    «Аталанта» выкупит Де Кетеларе у «Милана»

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    «Аталанта» из Бергамо приняла решение выкупить трансфер бельгийского полузащитника «Милана» Шарля Де Кетеларе.

    Шарль Де Кетеларе
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    Шарль Де Кетеларе

    «Мы выкупим у "Милана" Шарля Де Кетеларе», — приводит слова президента бергамасков Антонио Перкасси Calcio Finanza.

    В этом сезоне 23-летний игрок выступает за «Аталанту» на правах аренды, в соглашении у него имеется фиксированная сумма трансфера, которую решил активировать клуб из Бергамо.

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    • Сам Де Кетеларе доволен пребыванием в «Аталанте» и готов перейти в клуб на постоянной основе. В этом сезоне бельгиец сыграл 44 матча за команду, забил 11 мячей, отдал 9 передач. На портале Transfermarkt его оценивают в € 30 млн.

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