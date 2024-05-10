«Аталанта» выкупит Де Кетеларе у «Милана»

из Бергамо приняла решение выкупить трансфер бельгийского полузащитника «Милана»

«Мы выкупим у "Милана" Шарля Де Кетеларе», — приводит слова президента бергамасков Антонио Перкасси Calcio Finanza.

В этом сезоне 23-летний игрок выступает за «Аталанту» на правах аренды, в соглашении у него имеется фиксированная сумма трансфера, которую решил активировать клуб из Бергамо.

Сам Де Кетеларе доволен пребыванием в «Аталанте» и готов перейти в клуб на постоянной основе. В этом сезоне бельгиец сыграл 44 матча за команду, забил 11 мячей, отдал 9 передач. На портале Transfermarkt его оценивают в € 30 млн.