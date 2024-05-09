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    Баллак: «Реал» обладает харизмой и способностью творить историю

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    Бывший футболист «Баварии» Михаэль Баллак прокомментировал поражение мюнхенского клуба от мадридского «Реала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Михаэль Баллак
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    Михаэль Баллак

    «Реал» поразил ворота «Баварии» на 88-й и 91-й минутах. Оба гола забил Хоселу, появившийся на поле на 81-й минуте.

    «Это жестоко — весь этот миф, эта энергетика, которая здесь, на этом стадионе, превалирует, эта вера в способность продолжать творить историю и сражаться до самых последних секунд, а в итоге — добиться успеха.

    И вот сегодня — снова: при любых обстоятельствах (и неважно, что из-за ошибки соперника) они отыгрались. Это клуб, обладающий харизмой. Здесь она ощущается», — приводит слова Баллака официальный сайт УЕФА.

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