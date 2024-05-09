Баллак: «Реал» обладает харизмой и способностью творить историю

Бывший футболист «Баварии»прокомментировал поражение мюнхенского клуба от мадридского(1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Реал» поразил ворота «Баварии» на 88-й и 91-й минутах. Оба гола забил Хоселу, появившийся на поле на 81-й минуте.

«Это жестоко — весь этот миф, эта энергетика, которая здесь, на этом стадионе, превалирует, эта вера в способность продолжать творить историю и сражаться до самых последних секунд, а в итоге — добиться успеха.

И вот сегодня — снова: при любых обстоятельствах (и неважно, что из-за ошибки соперника) они отыгрались. Это клуб, обладающий харизмой. Здесь она ощущается», — приводит слова Баллака официальный сайт УЕФА.

В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».