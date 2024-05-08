Кержаков: Думаю, летом приступлю к работе

Бывший главный тренер «Спартака» из Суботицы и «Пари НН»заявил, что летом вернется к работе.

«Я нахожусь в стадии переговоров с некоторыми клубами, всё идет планомерно. Не хочу принимать резких решений, всё нужно досконально изучить, обговорить, обсудить. Я думаю, что летом приступлю к работе. Российские или зарубежные клубы? Я в стадии общения с разными клубами, не хочу сейчас афишировать», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, тренерскую карьеру Кержаков начал в 2018 году. В России он возглавлял молодёжную сборную страны, «Томь» и «Пари Нижний Новгород».

Последним местом работы 41-летнего Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года.