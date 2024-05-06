Черчесов: Вальбуэна помог мне по‑другому взглянуть на работу

Бывший главный тренер сборной Россииназвал французасамым талантливым футболистом, с которым он успел поработать.

Вальбуэна играл под руководством Черчесова в московском «Динамо».

«Я бы сказал так: Вальбуэна в "Динамо". Потому что он дал мне по‑другому взглянуть на работу. Когда у тебя такой игрок появляется, то ты должен иначе на футбол посмотреть. Если ты останешься там же, то значит, его качества нивелируются.

Из российских футболистов… Юра Жирков, допустим. Он футбольный человек. На любой позиции играл одинаково.

Головин? Можно какие‑то параллели с Вальбуэна провести», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов остается без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша» в июле 2023 года.