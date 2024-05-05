Личка: Потерял, думаю, три года и килограммов пять

Главный тренерподвел итог матча против(3:2).

«Понятно, что сейчас после игры разговариваешь спокойно и хорошо, потому что победили. Потерял, думаю, три года и килограммов пять.

Я только просил команду, чтобы она продолжала играть, верить в то, что можно забить. К 20–25‑й минуте мы могли вести в счете 2:0 или 3:0. После забитого мяча мы начали нервничать и бояться результата. После 1:1 я ждал ответа от команды. Было хорошо, что команда так быстро отреагировала. Надо было реагировать еще, и это получилось. Соперник сегодня был не "Сочи", а мы сами себе. Большую часть матча мы хорошо справлялись с давлением, и, наконец, получилось забить победный гол.

Лещ начинал чувствовать привод, ему становилось некомфортно. В этот момент я попросил Шунина идти разминаться. Если бы ситуация не успокоилась, он бы попросил замену. Но он дотерпел до конца.

Скажу так, установка была в том, чтобы играть таким образом, чтобы мы не привезли гол сами себе. Если есть возможность, играть через середину поля, Лаксальта, Чавеса, Фомина. Если ситуация 50 на 50, то искать дыру между линиями», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Таким образом, «Динамо» догнало «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ — у этих команд по 50 очков. «Сочи» с 21 баллом идет на последнем месте в таблице чемпионата.