Илич: Верю, что команда сегодня выйдет на поле и сможет что‑то поменять

Новый главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Я приехал в Нижний Новгород вчера, и мы провели первую тренировку. Верю, что команда сегодня выйдет на поле и сможет что‑то поменять.

Это будет совместная работа, а на следующей неделе я буду больше работать с командой, знакомиться с качествами игроков.

Что нужно, чтобы переломить шестиматчевую серию поражений уже сегодня? Чтобы игроки отдали всех себя. Мы играем дома, я верю в них и болельщиков. Футболисты должны выходить на поле очень заряженными», — цитирует Илича «Матч ТВ».

Матч начнётся в 19:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.