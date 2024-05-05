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    Илич: Верю, что команда сегодня выйдет на поле и сможет что‑то поменять

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    Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о предстоящем матче против «Спартака».

    Саша Илич
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    Саша Илич

    «Я приехал в Нижний Новгород вчера, и мы провели первую тренировку. Верю, что команда сегодня выйдет на поле и сможет что‑то поменять.

    Это будет совместная работа, а на следующей неделе я буду больше работать с командой, знакомиться с качествами игроков.

    Что нужно, чтобы переломить шестиматчевую серию поражений уже сегодня? Чтобы игроки отдали всех себя. Мы играем дома, я верю в них и болельщиков. Футболисты должны выходить на поле очень заряженными», — цитирует Илича «Матч ТВ».

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    • Матч начнётся в 19:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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