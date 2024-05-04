«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ»: счет матча 0:0, обзор

В матче 31-го тура Первой лиги Россиине смогли выявить сильнейшего.

Соперники так и не поразили ворота друг друга, расписав мировую 0:0.

Футбол. Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск — КамАЗ 0:0 СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Игорь Коновалов, Илья Петров, Яо Жан Шарль Оливье, Андрей Савинов, Simonyan A. КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Валентин Пальцев, Даниил Родин, Дмитрий Стародуб, Дамир Таликин, Роман Защепкин, Fartuna B., Gorelov P., Gyurdzhan A., Ratnikov S. Предупреждения: Даниил Родин (2'), Магомед Мусалов (7'), Арсен Адамов (7'), Николай Покидышев (18'), Андрей Савинов (41'), Даниил Корнюшин (50')

Календарь и таблица ФНЛ

Таким образом, «СКА-Хабаровск» набрал 41 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «КАМАЗа» 40 баллов и 12-я строчка.