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    Голкиперу «Арсенала» вручили «Золотую перчатку» по итогам нынешнего сезона

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    Вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райа выиграл «Золотую перчатку» по итогам нынешнего сезона АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Англии.

    Давид Райа
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    Давид Райа

    «Золотая перчатка» — приз, который вручается голкиперу за наибольшее количество «сухих» матчей за сезон. Райа сумел оформить 14 «сухарей» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги — это лучший результат.

    Ближайший преследователь голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд сыграл на ноль в 12-и встречах и уже потерял математические шансы на то, чтобы догнать вратаря «канониров».

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    • После 35-и туров «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 80-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 1 балл.

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