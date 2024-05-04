Голкиперу «Арсенала» вручили «Золотую перчатку» по итогам нынешнего сезона

Вратарь лондонскоговыигралпо итогам нынешнего сезона АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Англии.

«Золотая перчатка» — приз, который вручается голкиперу за наибольшее количество «сухих» матчей за сезон. Райа сумел оформить 14 «сухарей» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги — это лучший результат.

Ближайший преследователь голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд сыграл на ноль в 12-и встречах и уже потерял математические шансы на то, чтобы догнать вратаря «канониров».

После 35-и туров «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 80-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 1 балл.