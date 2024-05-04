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    В руководстве «Пари НН» высказались о назначении Илича на пост главного тренера

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал назначение сербского специалиста Саша Илича на пост главного тренера.

    Саша Илич
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    Саша Илич

    Саша не только легенда сербского, но и мирового футбола. Этот человек — космополит с большой буквы. Очень ценно, что его знания и опыт есть в нижегородской области. Мы собираемся поднять выше планку нижегородского футбола. Саша погружен во все наши стратегические ожидания. Сегодня он приступит к тренировкам.

    Вместе с Юраном ушли еще три тренера. Клуб не может быть оголенным, и при любой такой ситуации у нас есть свой тренерский штаб. Штаб Саши Илича дополнит его. Это нормальная практика даже для топ-клубов.

    Почему именно Илич? Мы познакомились заочно еще 23 августа 2023 года. Он уже был в нашем шорт-листе. Мы показывали хорошие результаты, и наши аналитические выкладки лежали на столе. Когда час пробил, мы связались и обсудили планы«, — приводит слова Мелика-Гусейнова "Спорт-Экспресс".

    В конце апреля "Пари НН" уволил Сергея Юрана после серии поражений.

    Календарь и таблица РПЛ

    "Пари НН" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.

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