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    «Ювентус» может купить Гринвуда

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий в текущем сезоне в составе «Хетафе», может продолжить карьеру в Италии.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    Как сообщает The Independent, на 22-летнего английского футболиста претендует «Ювентус». Туринский клуб является основным претендентом на игрока.

    21-летний Гринвуд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Ранее «МЮ» опубликовал заявление, в котором сообщил о планах расстаться с нападающим. Сам Гринвуд согласился с таким решением руководства «красных дьяволов».

    В нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами.

    Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.

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